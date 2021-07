Marcas negativas e campos recobertos de geada na Serra Catarinense

O mês de julho está mantendo as temperaturas abaixo de zero e com os campos recobertos de geada nos primeiros dias do mês, logo após o evento da neve que que caiu por 03 dias consecutivos na Serra Catarinense.

O amanhecer desta sexta-feira também foi gelado , atingindo a temperatura de -5.2ºC no município de Bom Jardim da Serra. Em São Joaquim a mínima foi de -2.8ºC assinalada no Vale da Invernadinha que fica situado a cerca de 11km do centro da cidade. Os pomares ficaram recobertos por uma fina camada de gelo, houve o congelamento da superfície d’água o e gado teve dificuldade para pastar no campo.

Essa foi a segunda geada de julho e a geada de número 61 no ano de 2021 com 37 marcas negativas no ano.

Veja o Vídeo:

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online

As mínimas:

-5,2 B.Jardim*

-2,8 S.Joaquim/G.H

-1,1 Fraiburgo/Roberto

-0,3 Painel/G.H

-0,2 Maravilha**

0,8 Iporã do Oeste/Jean W Thums

1,0 Monte Castelo**

1,4 Frei Rogério**

1,7 Papanduva**

1,9 Três Barras**

2,1 Major Vieira/Inmet

2,3 Caçador**

2,3 Canoinhas**

2,5 Luzerna/Roberto

3,0 Vargem**

3,1 Urupema**

3,3 Itapiranga/Sr Wolfgang

3,3 Ouro**

3,5 Itaiópolis**

3,7 Água Doce**

3,8 Seara**

4,0 Videira**

4,0 Brunópolis*

4,2 Brunópolis**

4,2 Curitibano/UFSC**

4,4 Urubici/Renato Nicoletti

4,7 Tangará**

4,7 Ponte Serrada

4,8 Porto União**

4,8 Rio Negrinho**

4,8 Concórdia**

4,9 Monte Carlo**

5,0 São Bento do Sul**

5,2 Campos Novos/Inmet

5,2 Vargeão/PWS

5,2 Mondaí/PWS

5,2 Zortéa**

5,3 Criciúma/SATC

5,3 Caibi**

5,7 Ponte Alta do Norte**

5,9 São Cristóvão do Sul**

9,5 Florianópolis**

*F.Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados compilados por Coutinho/Piter Scheuer