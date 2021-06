Deputada Paulinha atende mais uma demanda da saúde para a região serrana

A saúde dos catarinenses é uma das prioridades da deputada Paulinha. Na região serrana, em São Joaquim, na manhã dessa segunda, dia 31, a deputada Paulinha participou da Assembleia da Associação dos Municípios da Região Serrana, AMURES, instituição que representa 18 municípios serranos. Na oportunidade, ela solicitou ao Governo do Estado a liberação de R$ 1 milhão em recursos estaduais para o consórcio de saúde da Amures.

Constituído há 21 anos, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amures – CIS-AMURES conta hoje com 25 municípios vinculados. Atende uma população de mais de 344 mil pessoas entre Serra Catarinense Planalto Sul e região do Contestado. O CisAmures é presidido pela prefeita de Urubici, Mariza Costa.

De São Joaquim, a parlamentar segue com destino ao Planalto Norte. Durante quatro dias, ela cumpre um roteiro intenso em 17 cidades do Planalto Norte. Estão na agenda de viagem as cidades de São Cristovão, Frei Rogério, Lebon Régis, Santa Cecília, Timbó Grande, Santa Teresinha, Monte Castelo, Papanduva, Major Vieira, Bela Vista, Porto União, Canoinhas, Mafra, Itaiópolis, Rio Negrinho e São Bento.

Valquiria Guimarães

Assessoria de Comunicação

Deputada Paulinha

048 991047676