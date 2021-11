Aprovado os 20 milhões que irão melhorar a infraestrutura e pavimentação de Bairros de São Joaquim

Vereadores aprovaram por 6 a 2 o financiamento que trará um grande avanço em infraestrutura para São Joaquim

A Câmara de Vereadores de São Joaquim aprovou, na tarde desta quinta (11) , o Projeto de Lei de N°93/2021 que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica, no âmbito do programa denominado FINISA que é o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público. Se trata de uma modalidade de financimento para o município com 02 anos de carência e 10 anos para a quitação do empréstimo com juros de 3.33% ao ano + CDI.

“Queremos avançar no tempo dar melhores condições para os moradores de Bairros que até hoje convivem morando na poeira e no barro, melhorar as ruas, dar melhores condições para os moradores, queremos, não necessáriamente avançar no tempo, mas avançar no tempo perdido” Declarou o Prefeito Giovani Nunes.

Votaram a favor do financiamento de 20 milhões os vereadores:

Liander, Doro, Ana Matos, Marcio Eron, Dioni Medeiros e Ilton Carvalho

Votaram Contra do financiamento de 20 milhões os vereadores:

Dalton Nunes e Serginho Oliveira

Esse financiamento tem por objetivo o investimento em obras, como a reforma de prédios públicos e a pavimentação de ruas em diversos Bairros de São Joaquim que permitirá um avanço considerável em termos de infraestrutura e melhorias para a cidade.

