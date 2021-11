Homem é preso após realizar compras com cheque falso em São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu uma ocorrência de estelionato com moeda falsa em estabelecimento comercial em São Joaquim, a abordagem ocorreu na Rodovia SC 114, KM 248,500 município de Painel, no posto 10 da PMRv.

A Polícia recebeu a informação do proprietário de um estabelecimento comercial na cidade de São Joaquim, que um homem havia comprado três baterias. O pagamento foi efetuado com um cheque e após foi constatado que se tratava de um cheque falso e que o autor do delito saiu do local em um Jeep Renegade preto.

Com base nas informações repassadas os policiais ficaram monitorando a SC 114, em frente ao posto da PMRv, onde foi avistado o veículo suspeito e dado a ordem de parada e após busca pessoal e veicular, foi encontrado em sua carteira uma folha de cheque falsificado do banco SICOOB/COOPERCRED.

O pagamento foi efetuado com o outro cheque com dados diferentes do que estava de posse do autor, também estava na posse do mesmo a quantia de R$ 4.546,80 de dinheiro em espécie, bem como duas buchas de cocaína e um comprimido de ecstasy e as referidas baterias que estavam no porta malas do veículo.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor e encaminhado para a Central de Polícia do município de Lages.

Com informações do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC