Falece Egídio Martorano Neto, ex-prefeito e ex-deputado de São Joaquim

A comunidade joaquinense está de luto, pois faleceu, na manhã deste domingo (30) o ex-prefeito e ex-deputado estadual Egídio Martorano aos 89 anos. Segundo os familiares ele estava internado a cerca de 05 dias, na cidade de Florianópolis, após ter sido diganosticado com COVID-19. O velório ocorrerá na tarde deste domingo entre as 14h as 20hs no cemitério do Itacorubi em Florianópolis. Seu corpo será cremado.

Egídio Martorano Neto era médico e foi prefeito de São Joaquim em 1966 a 1970 e comandou novamente o município de 1973 a 1974. Foi um dos primeiros a levar o nome de São Joaquim para o cargo de Deputado Estadual na 9ª Legislatura (1979-1983) no Estado de Santa Catarina pela Aliança Renovadora Nacional a conhecidíssima ARENA.

Egído deixa sua esposa Ieda e quatro filhos: Simoni, Egidinho, Fabricio e Fabiano, além de uma brilhante carreira que será lembrada para sempre na memória dos amigos familiares e de tada a comunidade joaquinense ao qual ele tanto se dedicou.

Quem foi Egídio Martorano

Nasceu em 25 de outubro de 1932, em São Joaquim/SC. Filho de Domingos Martorano e de Alzina Vieira Martorano. Seu antepassado, Domingo Martorano (1841-1923), natural de Casteluccio, Basilicata, Itália, filho de Egídio e de Mariana Gioia, foi pioneiro da colonização italiana em São Joaquim, em 1880.

Egídio (Neto), o Deputado cursou o ginasial e o colegial no Colégio Catarinense, em Florianópolis/SC, formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina, da Universidade Federal do Paraná, e especializou-se em Clínica Geral e Cirurgia Geral, em Porto Alegre/RS.

Casou com Leda M. Couto Martorano e é pai de Egidio Martorano Filho (médico cirurgião- plástico), Simone, Fabrício e Fabiano.

Elegeu-se duas vezes Prefeito de São Joaquim, em 1966 e em 1972. Foi um dos fundadorese Presidente da AMURES em 1969.

Foi Secretário de Estado da Sáude no Governo de Jorge Konder Bornhausen.

No ano de 1970 em sua brilhante gestão como prefeito do Município de São Joaquim, foi o grande incentivador do Projeto de Fruticultura de clima temperado, conhecido na época .

Quem não era fazendeiro ou pequeno proprietário era peão de serrararia. Para a implantação da fruticultura em na região foi preciso uma atuação decisiva e forte do Dr Egídio Martorano e do ex-governador Henrique Córdova que adquiriram áreas de terras nos arredores da cidade para a instalação de unidades de pesquisa. Onde foi criado o posto de fruticultura onde funciona hoje o Cetrejo e Epagri.

No esporte, construiu o Ginásio de esportes Juraci Santos Implementou a telefonia em nossa cidade.

No seu segundo mandato, Egídio Martorano Neto encarrega uma comissão com o objetivo de escolher uma área a ser adquirida para a instalação de uma colônia de agricultores de origem japonês, pertencentes a Cooperativa Agrícola de Cotia. Após escolhida e comprada a área, ela foi dividida entre as famílias pioneiras. Essa aquisição só foi possível graças a um financiamento fundiário viabilizado pelo Deputado da época o Dr. Henrique Córdova junto ao Governo Colombo Machado Sales.

Foi Diretor do Hospital Coração de Jesus de São Joaquim, Chefe da Unidade Sanitária no mesmo município e médico da Companhia de Águas e Saneamento do Estado de Santa Catarina (CASAN) e Diretor-Presidente da CLINIMED, Florianópolis.

Nas eleições de 1978, concorreu ao cargo de Deputado Estadual pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA), com 12.392 votos, elegeu-se e tomou posse à 9a Legislatura (1979-1983).

Em 1979, dirigiu a Divisão Hospitalar da Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina. No ano de 1981, exerceu as funções de Vice-Governador do Estado de 14 a 23 de julho e de 28 de agosto a 21 de setembro.

Buscou por duas vezes a reeleição de Deputado Estadual no Parlamento catarinense, mas não se elegeu: em 1982, pelo Partido Democrático Social (PDS), obteve 14.256 votos e, em 1986, pelo Partido da Frente Liberal (PFL), obteve 3.777 votos.