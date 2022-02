Governo federal atende pedido de Carmen Zanotto e suspende prova de vida no INSS

Em janeiro, a deputada federal Carmen Zanotto, solicitou ao presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), José Carlos Oliveira, a suspensão da prova de vida para os beneficiários. Na última semana, o governo federal acabou com a exigência de prova de vida presencial para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS.

Como relatora da Comissão Interna de Enfrentamento à Covid, a parlamentar vem trabalhando para buscar alternativas para evitar o aumento de casos.

No ofício, Carmen justificou o pedido: “solicitamos à V.S. ª suspensão da prova de vida e disponha de medidas alternativas da prova de vida para os beneficiários perante a Previdência Social, tendo em vista a situação da variante Ômicron, que vem resultando no aumento exponencial dos casos, e para que seja evitado colocar em risco a população que é mais vulnerável (homens e mulheres acima de 60 anos), que são aposentados e pensionistas, bem como as pessoas com deficiência que porventura precisam retirar seu benefício”.

Com a decisão do governo, o procedimento será feito de forma automática, por meio do cruzamento de informações de bases de dados públicas, federais, estaduais e municipais.

A medida atinge 36 milhões de pessoas, de acordo com o governo. A portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro traz novas regras para que o governo comprove que os beneficiários estão vivos, sem que eles tenham que comparecer aos bancos. A presença passa a ser opcional.

“Neste momento em que os casos de contaminação pela Covid estão altos, é importante proteger os nossos idosos que são os mais vulneráveis. Com as novas tecnologias a prova de vida pode ser feita de forma virtual ou por meio de cruzamento de dados. É muito gratificante saber que o governo atendeu o meu pedido”, destaca Carmen Zanotto.

foto: Nilson Bastian /Câmara dos Deputados

Por Silviane Mannrich