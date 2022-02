Deputada Federal Angela Amin faz visita oficial em São Joaquim

Quem esteve visitando a Cidade da Neve nesta última sexta (11) foi a Deputada Federal Angela Amim que cumpriu agenda com suas lideranças políticas do Partido Progressita e visitou escola.

Angela foi recepcionada no Alto Posto da Serra pelo Presidente dos Progressista Volnei Nunes pelo médico Nestor Chiodelli e por apoiadores. Logo após a Deputada concedeu uma entrevista na Rádio Difusora onde recebeu as reivindicaçãoes da AMAP para idealização de uma inspeção e origem sanitário para exportação de maçã direto de São Joaquim.

Posteriomente a Deputada visitou o Colégio São José e acompanhou, de perto, o trabalho de evolução da Diretora Singra Strickert e de toda a equipe da escola que pediram um olhar especial em relação ao Novo Ensino Médio, pois existe uma grande preocupação da direção da escola em relação a evasão escolar. E requisitaram investimentos e capacitação em relação a tecnologias em sala de aula.

A visita da Deputada finalizou no gabinete da vice-prefeita Ana Melo, que solicitou da parlamentar duas caçambas para atender o interior do município. A Deputada ainda recebeu reinvidicações da Vereadora Ana Matos e do Vereador Dalton Nunes que solicitaram recursos para o auxílio à saúde no Hospital Sagrado Coração de Jesus.

“É sempre um imenso prazer estar em São Joaquim, respirar esse ar puro e contar com o apoio caloroso de toda essa gente, São Joaquim é um lugar especial e pode sempre contar com o meu apoio” Destacou a Deputada Federal Angela Amim.

Veja as imagens: