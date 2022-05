Colombo anuncia disposição para concorrer ao Senado

PSD sinaliza apoio ao União Brasil na disputa ao Governo de Santa Catarina

O ex-governador Raimundo Colombo anunciou nesta segunda-feira, 9 de maio, em reunião do PSD em Florianópolis, disposição para concorrer ao cargo de Senador nas eleições deste ano.

“Nosso gesto é para buscar a unidade, fortalecer a compreensão, somar as forças. Este é o caminho e ninguém se diminui. A concessão só é feita por quem encontra na sua alma a paz de querer fazer o bem. O nosso gesto facilita a composição e permite a largada para a pré-campanha”, explicou o ex-governador.

Colombo reforçou seu compromisso com a promoção e a proteção dos catarinenses. E demonstrou preocupação com o cenário atual. “Nosso patrão na vida pública é o povo. Temos que proteger as pessoas. Santa Catarina não pode fazer a escolha errada novamente”, afirmou.

Colombo já foi Senador, entre 2007 e 2010, quando deixou o cargo para concorrer a governador pela primeira vez. Foi duas vezes governador de Santa Catarina, eleito em 2010 em primeiro turno com 1.815.304 votos, e reeleito em 2014, também em primeiro turno com 1.763.735 votos.

Terceira via

Na disputa ao Governo do Estado, o PSD busca a construção de uma terceira via, a exemplo do que será feito nacionalmente. Em Santa Catarina, o partido sinaliza apoio ao União Brasil, que tem o ex-prefeito de Florianópolis Gean Loureiro como pré-candidato.

O presidente do PSD em Santa Catarina, Milton Hobus, destacou a importância de Colombo no fortalecimento do partido para as eleições deste ano. “O Raimundo Colombo fez um trabalho partidário fantástico. Muitos dos que estão no partido e serão candidatos vieram para o PSD convidados pelo Colombo”, afirmou.