Morre Lasse Wellander, guitarrista do ABBA, aos 70 anos

Lasse Wellander, guitarrista de apoio do ABBA, morreu na sexta-feira (7), aos 70 anos. A informação foi confirmada pela família do músico sueco, nesta segunda-feira (10), pelas redes sociais.

De acordo com o comunicado da família do guitarrista, Wellander havia descoberto um câncer recentemente, que se espalhou em metástases pelo corpo. “É com uma tristeza indescritível que temos que anunciar que nosso amado Lasse adormeceu. Lasse adoeceu recentemente no que acabou por ser um câncer espalhado e na sexta-feira Santa ele faleceu, rodeado pelos seus entes queridos”, diz a publicação.

Os quatro membros originais do ABBA — Agnetha, Björn, Frida e Benny — lamentaram a morte de Lasse Wellander.

Lamentamos sua morte trágica e prematura e lembramos as palavras gentis, o senso de humor, o rosto sorridente, o brilho musical do homem que desempenhou um papel tão importante na história do ABBA. Ele fará muita falta e nunca será esquecido”, diz uma publicação do grupo nas redes sociais.

Lasse colaborou com o ABBA pela primeira vez em 1974, nas gravações das músicas “Intermezzo No.1” e “Crazy World”. Na sequência, vieram outras participações em gravações de álbuns do grupo sueco e em turnês, até 1980 — dois anos antes do fim do ABBA.

Wellander ainda trabalhou na trilha sonora dos filmes ‘Mamma Mia!’ e ‘Mamma Mia: lá vamos nós de novo!’, musicais baseados nas canções do ABBA.