Iniciam os preparativos para o “Natal Luzes de Joaquim 2020”

Com a aproximação da época natalina, a Secretaria Municipal de Turismo iniciou há algumas semanas os preparativos para o “Natal Luzes de Joaquim’’. Neste ano, devido a pandemia (COVID-19) não haverá evento, mas a magia continuará com as luzes e as decorações, que possuem a importância de preservar o espírito natalino, além de aquecer a economia, incentivando as vendas no comércio local.

O boulevard será iluminado pelo tradicional “cordão da união’’, assim como as árvores da Praça João Ribeiro também serão iluminadas. Neste ano, a casa do Papai Noel não será aberta ao público, mas receberá a decoração externa.

A secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Adriana Cechinel Schlichting, comentou sobre os preparativos. “Com o distanciamento social, neste ano não realizaremos um evento elaborado com shows. Mas, mesmo nessas circunstâncias, nossa equipe está trabalhando para tornar o natal mais bonito!’’ afirma a secretária, que complementa citando o intuito do trabalho: ”Queremos aquecer o coração de todos, para que o espírito natalino não se apague, mesmo nos momentos difíceis. Que as luzes nas praças acendam o divino interior de cada um!’’, finaliza.

O “Natal luzes de Joaquim” terá a colaboração da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que disponibilizou um eletricista para auxiliar nos serviços. O trabalho não está concluído, mas a expectativa é que as luzes sejam acesas no início de dezembro.