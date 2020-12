Festival online Palco em Casa reúne artistas de São Joaquim – confira a programação neste final de semana

Prefeitura realizará Festival online Palco em Casa

Com recursos advindos da Lei Federal de Emergência Cultural – Aldir Blanc, a Prefeitura Municipal de São Joaquim realizará o Festival online Palco em Casa. Nos dias 5 e 6 de dezembro, o Festival será transmitido ao vivo pelo Facebook da Prefeitura (@prefeituradesaojoaquim) e pelo Facebook do São Joaquim Online (@saojoaquimonlinenoticias) a partir das 18h.

A programação do Festival contará com a participação de fazedores de cultura de todas as setoriais no município, que passaram pelo chamamento público nº 02, do inciso III da lei.

A Lei Emergencial Cultural, denominada Aldir Blanc, prevê apoio emergencial ao setor cultural diante do estado de calamidade pública decretado pela União em função da pandemia da Covid-19.

Para São Joaquim, foram destinados R$204.542,29 e foram divididos em dois editais: Inciso II da lei, para subsídio mensal a espaços culturais e Inciso III da lei, para realização de editais e premiações.

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto SMECD, tem a honra de convidar vossas famílias a participarem do Festival Cultural Palco em Casa. Que será transmitido online via Facebook da Prefeitura Municipal diretamente do Centro de Eventos Newton Stelio Fontanella.

Dias: 05 e 06 de dezembro sábado e domingo abertura oficial sábado as 18h.

Veja a Programação completa:

SÁBADO 05/12

18:00 – Abertura

18:15 – Início Apresentações

BLOCO 01: 18:15 a 18:45

Amanda Bleyer (AO VIVO)

Agostinho, El Bacon Dourado e João (15 min)

BLOCO 02: 18:45 a 19:20

Lucas Bleyer (AO VIVO)

Cheila Maciel, Letícia Rocha, Lindaura e Coopermuse (20 minutos)

BLOCO 03: 19:20 a 19:50

Alcione e Alcionei (AO VIVO)

Marilete, Lucas Rocha e Luana (15 minutos)

BLOCO 04: 19:50 a 20:20

Fabricio Dutra (AO VIVO)

Edison, Marayse e Jaque do Mel (15 minutos)

BLOCO 05: 20:20 a 20:50

SEIFERTS (AO VIVO)

Eliane, Su Dança e Emilio (15 minutos)

BLOCO 06: 20:50 a 21:25

Heraldo Porto e Pedro José (AO VIVO)

Chico, José, Mayken e Claudecir

DOMINGO 06/12

18:00 ABERTURA

18:05 – INÍCIO DAS APRESENTAÇÕES

BLOCO 01 – 18:05 a 18:35

GDG (AO VIVO)

Murilo, Pedro, Vitor, Lara e Manu (25 minutos)

BLOCO 02 – 18:35 a 19:00

Fernanda Matos (AO VIVO – 10 minutos)

Michiko, Rodrigo Nunes e Naiara (15 minutos)

BLOCO 03 – 19:00 a 19:35

Tio marzinho e Gustavo

Maris, Thuisa, Tânia e Felipe (20 minutos)

BLOCO 04 – 19:35 a 20:05

Grupo Dakele Jeito (AO VIVO)

Salete e Serli, Bruno Rosa e Sabrina (15 minutos)

BLOCO 05 – 20:05 a 20:35

Banda Opala (AO VIVO)

Tânia, Mari e Vando (15 minutos)

BLOCO 06: 20:35 a 21:05

Sarah e Douglas (AO VIVO)

Vorli, Seiferts arte em madeira e Dalila (15 minutos)

BLOCO 07 – 21:05 a 21:30

Lethicia (AO VIVO – 10 minutos)

Nara, Yolanda e Tereza (15 minutos)

BLOCO 08 – 21:30 a 21:45