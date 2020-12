PALCO EM CASA SÃO JOAQUIM: sucesso na primeira noite do festival online de cultura

A primeira noite do Festival online “Palco em Casa” aqueceu os corações dos amantes de cultura. O evento que veio para fortalecer o setor cultural, que também foi muito afetado durante a pandemia, apresentou artistas de diversos segmentos, que se inscreveram no inciso III do Edital da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, e foram contemplados, após se enquadrarem nas exigências do edital.

Transmitido ao vivo pelo facebook da Prefeitura Municipal de São Joaquim (prefeituradesaojoaquim), o evento contou com uma audiência online fiel, que acompanhou toda a programação até o fim. Foram apresentações musicais ao vivo e vídeos feitos pelos próprios artistas, que mostraram toda a bagagem da diversidade cultural do município. Para conferir a primeira noite de Festival na íntegra, basta acessar o facebook da Prefeitura (prefeituradesaojoaquim) que a live está salva. (Não citaremos todas as apresentações, pois o intuito é fazer com que as pessoas assistam e se surpreendam).

A transmissão ao vivo do Festival aconteceu diretamente do Centro de Eventos Newton Stelio Fontanella, e todos os protocolos sanitários para o enfrentamento da Covid-19 foram seguidos rigorosamente ao longo do evento. Os artistas que se apresentaram ao vivo não puderam levar acompanhantes, os microfones foram trocados entre cada apresentação e todos estavam de máscaras, exceto no momento das fotos e das apresentações.

A Chefe da Secretaria Particular de Cultura, Maria Alice de Souza, fez um discurso carregado de emoção:”Com o coração muito aquecido, acreditamos que a cultura é o alimento da alma e trabalhamos para o fortalecimento e valorização desse aspecto do nosso povo, que é diverso e engloba inúmeras setoriais. Queremos aproximar, cada vez mais, o munícipe da produção cultural da nossa terra, que é imensa’’, finalizou.

Neste domingo (6), acontece a segunda e última noite do “Palco em casa”, a partir das 18h, a transmissão inicia ao vivo no facebook (prefeituradesaojoaquim). O convite segue para que todos que estejam em casa acompanhem, curtam, comentem e compartilhem, para que a cultura do município chegue em diversos lugares. Viva a cultura!

Veja as imagens do primeiro dia do Festival Palco em Casa – São Joaquim: