Secretaria Municipal de Educação de São Joaquim – Chamada do Concurso de Remoção conforme resultado final do edital Nº001/2020

Ficam convocados os Professores e Profissionais da Educação abaixo relacionados a comparecer no endereço, horário e local conforme esta convocação para escolha de vagas excedentes conforme resultado final do Concurso de Remoção do

Edital Nº 001/2020

DATA DA CHAMADA: 14/01/2021- QUINTA –FEIRA

HORÁRIO:

9H PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

9H30MIN PROFESSOR ANOS INICIAIS E PRÉ-ESCOLAR

10H LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA INGLESA

INGLÊS, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS

10H 30MIN PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

11H AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: CASA DA CULTURA

PRAÇA CESÁRIO AMARANTE – CENTRO

Atenciosamente;

GIOVANI NUNES

Prefeito Municipal

FABIANO PADILHA

Secretário Municipal de Educação Cultura e Desporto

F.M.E-Fundo Municipal de Educação

Veja a chamada na íntegra: