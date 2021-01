Mais Saúde! Câmara de Vereadores aprova “ampliação de repasses” para o Hospital de São Joaquim

A Câmara de Vereadores de São Joaquim aprovou, na tarde desta última quinta (21), durante a primeira sessão extraordinária do ano, o repasse de mais de 2.4 milhões de reais para a Associação Bento Cavalheiro do Amaral que será utilizado nos serviços de radiologia e manutenção do atendimento clínico e de plantão no Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Esse é o maior repasse já feito na área da saúde para o Hospital de São Joaquim em toda a sua história e contará, agora, com um “plantão clínico” de 24 horas além dos serviços como o sobreaviso ortopédico, anestésico e obstetrícia.

“Esse é um projeto de grande valor para nosso município, a minha bandeira sempre foi a saúde. Agradecemos o empenho do Poder Executivo, ao Hospital de São Joaquim por acreditarem na gente e aos vereadores por aprovarem esse projeto que será de grande valia para toda a população joaquinense“. Destacou o Presidente da Câmara Fernando Costa

O projeto aprovado tem por finalidade a transferência de recursos financeiros do Município para a Associação Beneficente Bento Cavalheiro (que administra o Hospital) para a manutenção e execução dos seguintes serviços:

Plantão Médico para os serviços e Urgência e emergência no período matutino e vespertino (07h0Omin às 19h0Omin), e o plantão médico no período noturno (19h00min às 071100min).

para os serviços e Urgência e emergência no período matutino e vespertino (07h0Omin às 19h0Omin), e o plantão médico no período noturno (19h00min às 071100min). Sobreaviso dos profissionais participantes do plantão nos finais de semana e feriados.

dos profissionais participantes do plantão nos finais de semana e feriados. Medicamentos e materiais médicos hospitalares utilizados no plantão.

e materiais médicos hospitalares utilizados no plantão. Sobreaviso obstétrico , destinado a atender exclusivamente gestantes oriundos do Sistema Único de Saúde, desde que tenha acompanhamento mínimo do Sistema Municipal de Saúde (Programa Nascer Bem em São Joaquim).

, destinado a atender exclusivamente gestantes oriundos do Sistema Único de Saúde, desde que tenha acompanhamento mínimo do Sistema Municipal de Saúde (Programa Nascer Bem em São Joaquim). Plantão clínico de 24 horas para acompanhamento médico-hospitalar.

de 24 horas para acompanhamento médico-hospitalar. Sobreaviso ortopédico e serviços de anestesia.

e serviços de anestesia. Serviços de lavanderia especializada em higienização/esterilização hospitalar.

“Nós só temos a agradecer ao Executivo Municipal, na pessoa do Prefeito Giovani Nunes, da vice-Prefeita Ana Melo e também agradecer aos vereadores e ao Presidente Fernando Costa pela parceria firmada com o Hospital. Isso só vem fortalecer nossa instituição e a saúde de nosso município que terá, agora, o acréscimo do ‘plantão clínico’ com um serviço de internação clínica, já que antes não era possível ser assistida pelo médico plantonista até o paciente receber alta. E também temos o fortalecimento do Programa Nascer Bem em São Joaquim, sobreaviso obstétrico, plantão médico com incremento do serviço de sobreaviso de anestesiologia e serviço de ortopedia. Com o repasse, a gente vai prestar um belo trabalho para melhorar a saúde do município”. Relatou o Presidente da Associação Bento Cavalheiro, João Paulo de Jesus.

Já o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, que foi um ferrenho defensor desse incremento financeiro para o hospital, destacou a suma importância da ampliação desses recursos para a área da saúde no município: