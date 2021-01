20ª Legislatura realizou sua primeira Sessão Ordinária em São Joaquim

O novo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Costa, comandou na tarde do dia 18 de janeiro, a primeira Sessão Ordinária da 20ª Legislatura.

A sessão foi prestigiada por autoridades como o Prefeito Municipal, Giovani Nunes, e a vice – prefeita, Ana Melo.

Durante a sessão foi aprovada por unanimidade a Moção Nº 01/2021 “PARABENIZA E RECONHECE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO AGENTE JUAREZ RENATO MALINVERNI PELA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA E PARABENIZA E RECONHECE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO JOAQUIM”, de autoria do vereador Liander Padilha.

Também foram definidas as Comissões Permanentes da Casa para o biênio 2021/2022:

Comissão de Constituição, Legislação e Justiça

Presidente: Ilton Carvalho

Relator: Dione Rodrigues Medeiros

Membro: Liander Padilha

Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município

Presidente: Dione Rodrigues Medeiros

Relator: Ilton Carvalho

Membro: Liander Padilha

Comissão de Obras e Serviços Públicos

Presidente: Teodoro Nunes de Jesus

Relator: Liander Padilha

Membro: Sergio Oliveira de Souza

Comissão de Economia, Agricultura, Indústria e Comércio

Presidente: Liander Padilha

Relator: Teodoro Nunes de Jesus

Membro: Ilton Carvalho

Comissão de Educação, Saúde e Assistência

Presidente: Marcio Eron de Souza

Relatora: Ana Lucia Matos

Membro: Sergio Oliveira de Souza

Por Glaucir Borges – Assessor de Comunicação da Câmara de Vereadores de São Joaquim