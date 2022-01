Iniciado a pavimentação e revitalização da Rua Domingos Martorano no centro de São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim iniciou, na manhã desta última quarta-feira (05), através da empresa ganhadora da licitação, as obras de drenagem e pavimentação da Rua Domingos Martorano, na área central do município em convênio com a Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento).

Após o término dos trabalhos da Casan em obras de ampliação da rede de água, a rua finalmente ganhará um novo aspecto visual e de infraestrutura que se estende desde a construção dos passeios com acessibilidade dos dois lados, já em fase de finalização, drenagem, pavimentação asfáltica, pinturas, sinalização e faixas elevadas para a segurança dos pedestres.

Em uma extensão de cerca de 700 metros, partindo da esquina da Apae até a Praça Magnólia, passando pelo Colégio São José, a obra trará a revitalização e modernização de um dos trechos mais importantes do Perímetro Urbano de São Joaquim.

Para o Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, a obra trará um novo aspecto para os joaquinenses e visitantes. “A Rua Domingos Martorano será revitalizada com recursos da Casan, onde através de um convênio que assinamos, pedimos o comprometimento de 100% de revitalização nas ruas as quais tiveram que ser danificadas para a ampliação do sistema de água e esgoto do município. É isso o que queremos, uma cidade com boa qualidade de mobilidade para os munícipes e bom também para os visitantes, dando aquele aspecto de uma cidade turística e capaz de evoluir” destacou o Prefeito Giovani Nunes.

Além da Domingos Martorano, mais 03 ruas receberão a revitalização na área central de São Joaquim (o anúncio das ruas será feito em breve). Nesta semana o prefeito Giovani Nunes anunciou, também, a pavimentação o trecho inicial para o Despraiado e 16 ruas de São Joaquim irão receber obras de pavimentação com recursos oriundos do governo do estado e meses atrás a Câmara de Vereadores aprovou a captação de recursos por intermédio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), para que a Prefeitura de São Joaquim pudesse obter um pacote de 20 milhões que será, em sua maior parte, investido em obras de pavimentação nos bairros. Ou seja, em 2022 São Joaquim vai se transformar em um verdadeiro canteiro de obras para todos os lados.