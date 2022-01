Aviso calor intenso: Temperaturas próximas ou acima dos 32/36ºC em todas as regiões catarinenses

Uma intensa massa de ar quente (onda de calor) deve proporcionar dias ensolarados com poucas nuvens e com calor intenso entre a Argentina, Paraguai, Uruguai e RS e influenciando o estado SC e o PR até a próxima semana. Temperaturas próximas ou acima dos 32/36ºC em todas as regiões catarinenses sendo que em algumas áreas do Extremo Oeste e Litoral Sul os termômetros podem atingir ou passar do patamar dos 40/43ºC (mais na região de Itapiranga). No Oeste, Meio Oeste e Vale do Itajaí máximas próximas dos 36/39ºC e 34/36ºC entre a Grande Florianópolis ao Norte do estado. Muitas cidades da Argentina, Paraguai, Uruguai e Centro Oeste do RS, podem atingir pontuais de 45/48ºC.

►TEMPORAIS DE VERÃO: Risco de Temporais de verão (chuva forte, granizo e ventania) e pontualmente alguma tempestade com transtornos (granizo e vendaval), não pode ser descartada entre a sexta-feira, sábado, domingo e a aproxima semana devido o intenso calor associado à alta disponibilidade de umidade na baixa atmosfera e os elevados índices de instabilidades.

Aviso emitido: 12/01/2022

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer