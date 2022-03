Avanço! Aulas de robótica chegam às escolas municipais de São Joaquim

O Prefeito de São Joaquim, juntamente com o secretário de educação Fabiano Padilha assinaram, nesta última sexta (04) um contrato entre o município de São Joaquim e o SESI – Serviço Social da Indústria para atuar o programa Maker Robótica Kids na escola Aristides Ribeiro de Medeiros no Bairro São José e o programa Maker Tecnologia e robótica Teens na escola Jurema Hugen Palma no Bairro Santa Paulina.

A Robótica trará atividades estruturadas em linhas de aprendizagem com o intuito de vivenciar situações que possibilitem a construção do conhecimento e da expressão da realidade e de desenvolvimento nos aspectos social, afetivo, cognitivo e motor. Sem dúvida um importante avanço, de forma inédita, nas escolas municipais de São Joaquim

A Educação baseada na cultura e movimento MAKER, cuja bandeira é a mão na massa, o estudante e facilitador experimentam a construção do conhecimento a partir de ações manuais e digitais que os levam ao exercício mental para criar, inovar e capacitar continuamente. É possibilitar aos estudantes atuarem a partir de metodologias ativas e aprendizagem criativa a partir da mão na massa. Além de estimular a criatividade e a autonomia, estas características do movimento e da cultura Maker, quando aliadas aos processos educacionais, beneficiam estudantes, professores e escolas, melhorando o nível de aprendizado e promovendo o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, também necessárias no mundo do trabalho.

As principais atividades da oficinais Maker Robótica Kids e Maker tecnologia e robótica Teens, são:

Teens – Conceitos básicos de mecânica e da produção, transmissão e transformação do movimento; Conceitos de controle, programação e lógica, Conceitos avançados e técnicas de programação aplicadas à robótica móvel; Princípios de arduíno; Princípios de ardoblock; Princípios de eletrônica.

Kids – Montagem de estruturas básicas; Razão e proporção; Organização e Responsabilidade; Comunicação Interpessoal; Montagem de estruturas básicas; Resistência; Razão e proporção; Ângulos; Força elástica; Força propulsão; Força da gravidade; Força motriz; Força de empuxo; Prototipagem;