O Festival da 8ª Vindima de Altitude em Imagens – O maior evento dos últimos anos

O Parque Nacional da Maçã, que deverá se chamar também de Parque Nacional da maçã e do vinho, foi o palco para o Festival da 8ª Vindima de Altitude em São Joaquim, reunindo 17 vinícolas da região. O evento, realizado pela Prefeitura de São Joaquim em parceria com a Vinhos de Altitude começou na sexta-feira (04).

No sábado foi a vez de turistas e muitos joaquinenses visitarem os estandes das vinícolas, dos queijos serranos, do presunto de parma do Toscano e da carne de cordeiro da Frigozan em pareceria com a ASCIJO, assinalando o maior número de pessoas de todas as edições festival.

Diversas apresentações musicais marcaram os três dias do evento que celebra a Colheita das Uvas como Suiane – Duo de Cordas, Bruno Jacomel – Quarteto de Cordas, Kaique Nizer e Banda, Douglas Porto – Voz e Violão, Roger Correa – Duo, Seiferts, Malbec Trio, Clube do Jazz, Martinez e Diana, Trio Trevo, e finalizando com chave de ouro com a The Zorden. Agora o Festival segue para as vinícolas e na Casa do Vinho onde tera uma programação até o final de Março.

Veja o Festival da Vindima em Imagens: