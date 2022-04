São Joaquim anuncia o início do maior pacote de obras da era moderna

Máquinas já começaram a roncar!!! 24 ruas ganharão pavimentação e repavimentação asfáltica e o início da pavimentação do acesso ao Despraiado

Em um dia histórico, o prefeito de São Joaquim Giovani Nunes e a vice prefeita Ana Melo efetuaram, no final da tarde desta quarta (20), a entrega da ordem de serviço para a Branger, a empresa ganhadora da licitação dos 05 lotes no maior pacote de obras já anunciada na era moderna de São Joaquim.

Entre as obras está a pavimentação e repavimentação asfáltica de 25 ruas na área central do município e o início da pavimentação da estrada de acesso ao Despraiado que receberá seus dois primeiros quilômetros em piso intertravado com 15cm de base e lajotas sextavadas de 10cm.

https://www.facebook.com/prefeituradesaojoaquim/videos/401748705103159Ao todo foram investidos no município o valor de mais de 8.2 milhões de reais, sendo 1.2 milhões em recursos próprios e o restante investimentos do Governo do Estado.

“Realmente estamos muito felizes com esse engajamento da Prefeitura de São Joaquim, jutamente com toda nossa equipe para fazer a nossa cidade desenvolver” Destacou o Prefeito Giovani Nunes

Veja as ruas que ganharão pavimentação a repavimentação asfáltica:

Murilo Bortoluzzi

Bento Cavalheiro do Amaral

Agripa de Castro Farias

Av Papa João XXIII

Praça XV de Novembro

Laércio Rodrigues de Lima

Tito Carvalho

Praça da Bandeira

Juíz Fonseca Nunes

Getúlio Vargas

Domingos Martorano

Boanerges Pereira de Medeiros

José Vieira de Melo

Giácomo Chiodelli

Luciano Goulart

Davidoff Lessa

Praça Hercílio Luz

Egídio Martorano

Ismael Nunes

Inácio Palma

Praça da Bandeira (Fundos Ginásio)

Vidal Ramos

Aristides Ciríaco da Costa

Exator Vieira do Amaral

Acesso ao Despraiado (lajota sextavada)

Imprensa Prefeitura de São Joaquim