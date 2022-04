Lançada a licitação para a pavimentação asfáltica nas vinícolas Leoni di Venezia e Monte Agudo em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim publicou, na tarde desta quarta (27) em seu site oficial, a abertura do processo licitatório para as obras de pavimentação asfáltica, em um total de 2.7km, em direção as vinícolas situadas no Morro Agudo (Leone di Venezia e Monte Agudo) se tornando, então, um importante marco para o enoturismo de São Joaquim.

O edital poderá ser acessado por este link: https://www.saojoaquim.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/5088/codLicitacao/208838 e tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação da rodovia municipal de acesso as vinícolas, localizadas no Morro Agudo, no município de São Joaquim em um valor global de R$6.943.654,99 oriundos do Governo do Estado e com a fiscalização e projeto ambiental custeado pelo município de São Joaquim.

Vinícolas de São Joaquim terão projeto asfáltico e um novo passo na evolução do Enoturismo

A parceria entre a Prefeitura de São Joaquim e o Governo do Estado rendeu bons frutos para região e trará, agora, um audacioso projeto que pretende fazer o asfalto para as rotas viníferas de São Joaquim e melhorar, dessa forma, a infraestrutura na área turística da cidade da neve, atraindo cada vez mais turistas e ampliando a captação de renda do setor.

São Joaquim se tornou um importante polo turístico se tratando dos Vinhos de Altitude que se destaca, de forma impulsionada, devido ao terroir (terra/solo) e a excelência da produção de Vinhos Finos que já trouxeram diversos prêmios nacionais e internacionais para a cidade.

-“Enfim, o Governador está firmando o compromisso e a lealdade que tem com o município de São Joaquim, isso tudo através do relacionamento e da amizade que construímos e fico feliz que tudo isso está se materializando hoje”. Respondeu o Prefeito Giovani Nunes.

A sequência do Projeto asfáltico, que será anunciado em breve, irá contemplar também os caminhos que levam para as Vinícolas Pericó e Villaggio Conti, pela estradas municipais da região do Pericó, além da Quinta da Neve e a Suzin na região do Bentinho/Alecrim. O primeiro projeto licitatório de pavimentação asfáltica já foi publicado e passará pelos pórticos das vinícolas Leone di Venezia e Monte Agudo. Estas são as vinícolas que devem receber as obras de infraestrutura e estão sendo tratadas como pautas urgentes do Estado e no município de São Joaquim para o desenvolvimento do Enoturismo na região.