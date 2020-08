Médico é socorrido pelo Águia 4 na Serra Catarinense

A guarnição da aernonave Águia 04 da 5ª BAv (Base de Aviação) me Lages, recebeu no início da tarde deste sábado 1º. de agosto, chamado para resgate de idoso na localidade de Campos dos Padres, interior de Urubici.

O senhor de aproximadamente 70 anos o qual é médico, sofreu mal súbito e foi socorrido pelo Águia 04 que realizou os procedimentos necessários de APH (atendimento pré hospitalar) no local e após a vítima estar estável foi conduzida para atendimento especializado em Lages.

O atendimento prestado através do modal multimissão para deslocamento de vítimas com as aeronaves da Aviação da Policia Militar é menor, consequentemente, salvando mais vidas. Nessa ocorrência o tempo de deslocamento, atendimento e retorno para Lages foi de apenas 50 minutos.

A 5ª Base, sede do Águia 4 em Lages, juntamente com outras 3 bases existentes em Santa Catarina, compõem o Batalhão de Aviação da Policia Militar (BAPM) onde as aeronaves e tripulantes operam no modal multimissão, ou seja, realizam qualquer tarefa designada e conhecida:

Salvamento, resgate combate a incêndios florestais, busca e operações policiais com resposta rápida em ações no entorno de grandes cidades como Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú e Lages, além do poder de mobilização rápida, participando de operações de saturação com o deslocamento de todo efetivo de serviço para qualquer localidade de Santa Catarina.

Com informações da Assessoria de Imprensa 5ª. Base de Aviação de Lages