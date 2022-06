Festa Nacional da Maçã 2022 é lançada com a apresentação das Soberanas

A Prefeitura de São Joaquim, anunciou na terça-feira, (14), a abertura oficial para a Festa da Maçã de 2022, que será em edição especial. O anúncio foi dado pelo próprio Prefeito Giovane Nunes, juntamente com a apresentação da Comissão Central Organizadora – CCO, presidida pelo Professor Fabiano Padilha.



A Festa de 2022 será a primeira na história a ocorrer em edição especial: de 07 a 11 de Setembro. Por conta das restrições da pandemia, que ainda imperavam no início do ano a festa foi adiada para setembro. Será também a primeira a ocorrer no início da florada das macieiras, dando um novo ar de novidade, não somente para São Joaquim, mas para os eventos em toda a Serra Catarinense.



O principal objetivo da Festa Nacional da Maçã é valorização dos fruticultores e a retomada do Turismo, que teve uma queda de 88% durante o início da pandemia. A divulgação do município com Shows Nacionais e locais, festivais, artesanatos, exposições, concursos, seminários e uma das partes mais importantes que é o fomento ao agronegócio, motivado pela produção da safra da Maçã, do Queijo Artesanal Serrano, do Mel, da Pecuária e dos Vinhos de Altitude, são os tópicos mais relevantes da realização da Festa Nacional da Maçã.

As Soberanas de 2022

Princesa: Ana Paula Lemos

Nome do pai: Paulo Lemos

Nome da mãe: Rosinéa Goulart Luz

Idade: 25 anos

Escolaridade: Superior Completo. Curso de Comunicação Social.

03 palavras que definem a sua personalidade:

Sensível, alegre e comunicativa.

Qual a sensação de participar dessa edição especial da Festa Nacional da Maçã e representar a população joaquinense nesse momento tão importante?

A emoção em ter a oportunidade de ocupar esse espaço tão importante é única. É o sonho de menina tornando-se realidade, compreendendo toda a responsabilidade que envolve estar neste lugar. Representar o joaquinense e todas suas potencialidades exige muita afetividade. A XXII Festa Nacional da Maçã será uma edição muito especial e meu coração transborda de alegria em fazer parte!

Princesa: Anandria Guimarães Nunes

Nome do pai: Dautro Luiz da Silva Nunes

Nome da mãe: Marizete Guimarães Ozório

Idade: 18 anos

Escolaridade: cursando o 3 ano do ensino médio

03 palavras que definem a sua personalidade:

Empatia, honestidade e responsabilidade.

Qual a sensação de participar dessa edição especial da Festa Nacional da Maçã e representar a população joaquinense nesse momento tão importante?

É uma honra fazer parte desse momento tão importante p/ São Joaquim.

Almejo representar a cidade e população de forma que eleve as riquezas que nossa cultura oferece, onde possa demonstrar o quanto somos um povo hospitaleiro e acolhedor!

Rainha: Laís Matos de Liz

Nome do pai: Etevaldo de Liz Silva

Nome da mãe: Cristiane Matos de Liz

Idade: 22 anos

Escolaridade: acadêmica de arquitetura e urbanismo

03 palavras que definem a sua personalidade:

serenidade, comprometimento, empatia

Qual a sensação de participar dessa edição especial da Festa Nacional da Maçã e representar a população joaquinense nesse momento tão importante?

Estou imensamente feliz e grata por fazer parte da história joaquinense através da nossa festa. É uma honra e muita responsabilidade representar a grandiosidade da nossa cidade, nossa cultura, espero enaltecer ainda mais o nosso município e todas as riquezas que temos.