Prefeitura divulga mapa com restrições de tráfego pesado em ruas centrais de São Joaquim

A prefeitura de São Joaquim divulgou um mapa detalhando a proibição do tráfego de carretas, bitrens e caminhões pesados acima de 4 toneladas nas ruas centrais da cidade. O objetivo da medida é melhorar o trânsito e evitar congestionamentos nas vias mais movimentadas do município.

Entre as ruas proibidas para caminhões acima de 4 toneladas estão a Lauro Muller, Juvenal Matos, Getúlio Vargas, Tomás Costa, Murilo Bortoluzi, Inácio Palma, trecho da Marcos Batista entre a Siccob até a rua de descida do consultório do Dr. Nestor Chiodelli, José Vieira de Melo (Rua da Celesc) e Trecho da Leonel Porto entre a Igreja Matriz e o restaurante Pão Saloio.

No entanto, caminhões acima desse peso podem optar por rotas alternativas, como as ruas Vidal Ramos, Sebastião Furtado, Davidoff Lessa, Aristides Cassão, Domingos Martorano, Trecho da Marcos Bastista entre o Sesc até a Nataly Lanches, João Batista Viéceli, Trecho da Leonel Machado do Colégio Paradigma até o Hotel Natal e Genovêncio Matos.

É importante ressaltar que a proibição não se aplica a caminhões em caráter especial de carga e descarga, ou seja, aqueles que precisam realizar entregas ou coletas em estabelecimentos localizados nas ruas proibidas.

No entanto, alguns caminhoneiros podem ignorar essa proibição e desrespeitar as leis de trânsito, circulando pelas vias proibidas com veículos acima do peso permitido. É importante ressaltar que essa conduta é considerada uma infração grave e pode resultar em multas e outras sanções previstas como a apreensão do veículo e a suspensão do direito de dirigir. O caminhoneiro também pode ser obrigado a arcar com os custos do guincho e do depósito do veículo, caso ele seja apreendido pelas autoridades de trânsito. Inclusive podem ser flagrados pelo novo sistema de videomonitoramento que está sendo instalado na cidade.

Essa medida adotada pela prefeitura de São Joaquim é fundamental para melhorar a fluidez do tráfego e garantir a segurança dos pedestres e condutores que transitam pelas ruas centrais da cidade. É importante que os caminhoneiros sigam as orientações do mapa e evitem transitar em ruas proibidas, contribuindo para um trânsito mais seguro e organizado.

Veja o mapa na íntegra em PDF: