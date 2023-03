Vídeo: enorme pedra é removida do caminho entre Urubici e São Joaquim na SC-110

No último sábado à tarde, uma grande pedra se desprendeu dos barrancos ao lado da rodovia SC-110, na localidade de Lageado Liso, entre Urubici e São Joaquim, no km 401,3. Como resultado, o tráfego na via foi limitado a meia pista, dificultando o fluxo de veículos na região.

No entanto, nesta última segunda-feira (07), o apoio da Prefeitura de São Joaquim foi essencial para solucionar o problema, mobilizando suas máquinas para remover a enorme pedra que havia caído na rodovia.

A remoção da pedra foi uma operação delicada, que exigiu habilidade e cuidado por parte das equipes envolvidas. No entanto, graças ao trabalho árduo e à dedicação dos profissionais da Prefeitura de São Joaquim, a pedra foi finalmente retirada da via, permitindo que o tráfego voltasse ao normal na região.

Veja o vídeo:

O trabalho da Prefeitura de São Joaquim foi fundamental para garantir a segurança dos motoristas que transitam pela rodovia SC-110. Além disso, a remoção da pedra também ajudou a minimizar os impactos no trânsito local, permitindo que os moradores da região e os turistas que visitam Urubici e São Joaquim pudessem se deslocar com mais facilidade e segurança.