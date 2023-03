Caminhão com galinhas vivas tomba e aves se espalham na pista no RJ

Uma carreta transportando dezenas de galinhas vivas tombou na manhã desta terça-feira (7) na Zona Oeste do Rio. O motorista não se feriu. O acidente foi por volta das 6h40 na Estrada do Gabinal, perto do trevo conhecido como Giro do Cebolinha, ao lado da Cidade de Deus, em Jacarepaguá. As aves estavam em engradados e, na queda, se espalharam na pista. Muitas morreram no acidente.

Logo após o tombamento, houve um princípio de saque. Algumas caixas chegaram a ser levadas, mas a polícia chegou e isolou a área. O caminhão seguia para um abatedouro ali perto. Por volta das 7h40, funcionários desse frigorífico chegaram e começaram a recolocar as aves nas gaiolas. Os animais tentaram fugir, e na confusão populares pegaram algumas pelo pé e fugiram pela pista.

Uma segunda carreta encostou para levar o que pôde ser recuperado. Mais pessoas chegaram e levaram parte das aves. Até a última atualização desta reportagem, não se sabia o que tinha provocado o tombamento.

Caminhão virou cheio de galinha aqui na cdd, próximo ao viaduto.

Um caos de gente roubando caixote, galinha morta. Que dó das bichinhas.

Com informações: Farol Notícias