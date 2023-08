São Joaquim Introduz a “Yellowbox” para Melhorar Trânsito – Descubra sua Funcionalidade e Evite Multas!

Na manhã desta quarta-feira, 23 de agosto, a cidade de São Joaquim alcançou mais um marco importante em sua gestão viária ao concluir a instalação da pintura de demarcação na esquina conhecida como Yellow box, localizada na intersecção das rodovias SC-114 (Boulevard) e SC-110, na esquina do Banco do Brasil.

A Yellow box, popularmente chamada de “caixa amarela”, tem a função de proibir a parada de veículos nos cruzamentos, evitando a obstrução da via.

Atenção: “Os motoristas que forem flagrados parando na Yellowbox serão multados segundo o: “Art 182, inciso VII do Código de Trânsito Brasileiro, parar o veículo em área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e de pedestres, é infração média de trânsito e com penalidade de multa no valor de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH”

A pintura da Yellow box consiste em uma demarcação de formato retangular na superfície da estrada, criando uma área designada onde os motoristas não podem parar ou bloquear o tráfego. A implantação dessa demarcação visa mitigar os congestionamentos frequentes que ocorriam anteriormente devido à interrupção do fluxo viário causado por veículos parados indevidamente na interseção.

Ao proibir a parada de veículos na área demarcada, o cruzamento permanece livre de obstáculos, permitindo que os veículos oriundos do Boulevard sigam seu curso sem interrupções desnecessárias de quem está parado na fila do semáforo ou vice-versa. Isso resulta em uma redução dos congestionamentos e em um trânsito mais fluido em toda a região.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Planejamento por meio do Departamento de Trânsito da Prefeitura de São Joaquim seguindo o Plano de Mobilidade e executado pela SIE demonstra o compromisso da administração municipal em atender às demandas dos cidadãos, proporcionando um ambiente mais eficiente e seguro para motoristas e pedestres, promovendo uma experiência de condução mais segura e eficiente para todos os usuários das vias.