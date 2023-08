Contagem Regressiva: Apenas 15 Dias para a Festa Nacional da Maçã em São Joaquim!

A espera está no ar em São Joaquim e região à medida que a contagem regressiva para a tão aguardada Festa Nacional da Maçã chega aos seus últimos 15 dias. O evento, que ocorre de 07 a 10 de setembro promete trazer muita cultura e entretenimento.

Os preparativos estão em pleno andamento, com a realização da Ugioni Eventos e a Prefeitura de São Joaquim, que estão trabalhando incansavelmente para garantir que todos os detalhes estejam alinhados para oferecer uma experiência memorável. A Festa Nacional da Maçã é um momento de união para a comunidade local e para aqueles que viajam de diversos lugares para participar dessa celebração única

Shows Nacionais:

Munhoz e Mariano abrirão a festa no dia 7 de setembro. Na sexta-feira, será a vez de Zé Felipe se apresentar, seguido por Launa Prado e Reação em Cadeia no sábado. O encerramento do evento, no domingo, será marcado pelo show de Diego e Victor Hugo.

Destaques da Programação:

Com uma programação diversificada, a 23ª edição da festa trará momentos emocionantes para todas as idades e gostos. Desde exposições de produtos locais até espetáculos musicais de renome, os visitantes podem esperar uma experiência enriquecedora e inesquecível.

O Rodeio da Capital Nacional da Maçã promete trazer adrenalina e diversão para os amantes de rodeio, enquanto a Mostra Joaquinense dos Vinhos Finos de Altitude exibirá o refinamento dos vinhos produzidos na região. A Mostra Nacional da Qualidade da Maçã e a Mostra Regional da Qualidade do Queijo Artesanal Serrano destacarão a excelência dos produtos locais.,

Dois Palcos para a Música:

A música também terá destaque especial, com uma série de shows musicais que incluem artistas renomados e talentos locais. Desde apresentações cativantes de grupos infantis até shows de artistas nacionais de renome, a Festa Nacional da Maçã oferece um repertório musical variado que promete embalar o público ao som de diferentes gêneros e estilos em dois Palcos diferente o Palco Gala e a Arena Fuji

A Base Socioeconômica da Região:

A importância da Festa Nacional da Maçã não pode ser subestimada, especialmente quando consideramos o papel vital da fruticultura na economia local. A produção de maçã é um pilar socioeconômico que gera empregos, estimula o comércio e contribui para a sustentabilidade da região.

A 23ª edição da Festa Nacional da Maçã promete trazer ainda mais brilho, alegria e apreço pela cultura local. À medida que os portões do Parque Nacional da Maçã se abrirem, visitantes e moradores se reunirão para celebrar a maçã, o sabor da tradição e a harmonia da comunidade joaquinense.

Para mais informações acesse o site oficial da Festa:

Para acessar o site da Festa Nacional da Maçã em São Joaquim, basta visitar www.festadamacasaojoaquim.com de qualquer dispositivo com acesso à internet.

