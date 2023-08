Estado garante “Continuidade de Obras” após Reunião com Prefeito de São Joaquim

“O Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, reuniu-se na tarde desta última quarta-feira (30) com o Secretário Adjunto de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando, em Florianópolis, onde obteve a garantia da continuidade das obras do Governo do Estado de Santa Catarina.

“A reunião foi proveitosa. O Governo irá finalizar o pagamento de 100% da Ponte das Goiabeiras e, logo em seguida, realizará a inauguração. Apenas aguardamos alguns trâmites burocráticos finais para que o pagamento posse ser efetuado. Além disso, serão repassados mais recursos para a retomada das obras de acesso ao Despraiado e Estância do Meio. Também haverá o repasse dos recursos restantes para a conclusão e asfaltamento da estrada do Morro Agudo em sua totalidade. Quanto às obras de pavimentação do Pericó e Bentinho, o Governo do Estado elaborará um novo cronograma de obras, mas não abandonará o projeto, não haverá distrato por parte do Estado e não se desistirá dessas obras de suma relevância. O Estado liberará os recursos para as obras que já estão em fase de finalização, e o restante (Pericó e Bentinho) passará por uma reformulação no planejamento, com garantia de continuidade“, relatou o Prefeito Giovani Nunes.”