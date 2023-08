Receita paga 4º lote da restituição nesta quarta; veja quem recebe

A Receita Federal libera, nesta quinta-feira (31), o pagamento do quarto lote da restituição do Imposto de Renda 2023 — ano-base 2022. A verificação do recurso, que contempla mais de 6,1 milhões de contribuintes com o montante de R$ 7,5 bilhões,pode ser feita por meio do site ou aplicativo da Receita.

O grupo prioritário para o recebimento reúne 11.960 idosos acima de 80 anos, 86.427 cidadãos entre 60 e 79 anos, 9.065 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 30.453 trabalhadores cuja maior fonte de renda é o magistério. Outros 219.288 contribuintes não prioritários também serão contemplados por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado pelo recebimento por PIX.

O pagamento da restituição será depositado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for depositado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o beneficiário deverá reagendar o recebimento do recurso.

Confira o calendário completo de restituições: