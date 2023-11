Prefeitura de São Joaquim Revoga Restrições ao Trânsito de Veículos Pesados com Pinus

Em resposta às condições climáticas e preocupações com a infraestrutura viária que recebeu, recentemente, reparos paliativos, o Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, revogou o “Decreto Municipal nº 554/2023”, que definia restrições temporárias ao trânsito de veículos pesados, especialmente carretas “Romeu e Julieta,” bitrens, tritrem, rodotrens, “Vanderléia” e treminhões, carregados com PINUS.

O decreto anterior, emitido em 20 de novembro de 2023, proibia temporariamente o tráfego desses veículos com Peso Bruto Total (PBT) superior a 20 toneladas em todo o território do município. A decisão visava lidar com as consequências das intensas chuvas na região, que resultaram em sérias avarias no asfalto, especialmente no KM 297 da SC 114 e em estradas municipais que davam acesso às rodovias.

Veja o Decreto na íntegra:

A proibição, inicialmente implementada para preservar a infraestrutura viária de São Joaquim, foi revogada mediante a avaliação contínua das condições e necessidades locais. A medida visa restaurar a normalidade no tráfego de veículos pesados.

A revogação, conforme estabelecido no novo Decreto Municipal, entrou em vigor na data de sua publicação, proporcionando flexibilidade no transporte de cargas, inclusive aquelas contendo PINUS. A Administração Municipal reitera seu compromisso em ajustar as políticas públicas conforme necessário para atender às demandas da comunidade e garantir a mobilidade em São Joaquim.