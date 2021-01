Santa Catarina está com mais de 3 mil vagas de emprego abertas

O Sistema Nacional do Emprego de Santa Catarina (Sine/SC) está com 3.343 vagas em aberto nas unidades de atendimento integrado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) nesta terça-feira, 12. Do total, 55 oportunidades são para Pessoas com Deficiência (PCDs). As remunerações são a partir de um salário mínimo.

O aquecido mercado da agroindústria segue liderando as contratações em Santa Catarina, com oportunidades para auxiliar de linha de produção, auxiliar de expedição, apontador industrial, agente de inspeção (qualidade), entre outras.

A área de construção civil também tem buscado profissionais por meio do Sine. A maioria delas é para pedreiro, servente, eletricista, oficial de manutenção predial, oficial de serviços gerais e motorista. Já no comércio, as principais vagas são para consultor de vendas e vendedor.

Para quem tem habilidades em cozinhar ou em servir, bares e restaurantes seguem contratando. São vagas para garçom, auxiliar de cozinha, cozinheiro, e muito mais. As oportunidades estão espalhadas em 49 municípios catarinenses.

Os interessados em concorrer a qualquer uma delas, podem procurar uma das 100 agências do Sine, estaduais e municipais, em funcionamento. Lembrando que, devido a Covid-19, o atendimento nas unidades está sendo feito via agendamento, por telefone. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil.

Serviços gratuitos para trabalhador e empregador

O diretor de Emprego e Renda do Sine, Ramon Fernandes, reforça que empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das unidades de atendimento do Sine.

Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta entrar em contato com uma unidade mais próxima.

Confira o número de vagas por município

Alberto Luz 4

Araranguá 49

Ascurra 2

Balneário Camboriú 78

Biguaçu 1

Braço do Norte 19

Caçador 19

Camboriú 2

Campos Novos 94

Capinzal 21

Capivari de Baixo 3

Chapecó 130

Cocal do Sul 04

Concórdia 203

Correia Pinto 24

Criciúma 61

Florianópolis 84

Forquilhinha 03

Garuva 13

Gaspar 4

Içara 31

Indaial 07

Itajaí 111

Itapema 31

Ituporanga 22

Joaçaba 73

Joinville 252

Lages 23

Laguna 6

Mafra 57

Morro da Fumaça 43

Nova Veneza 3

Palmitos 2

Papanduva 5

Pomerode 12

Ponte Serrada 3

Rio do Sul 33

Rodeio 6

São Bento do Sul 91

São Lourenço D’oeste 56

São José 238

São Miguel do Oeste 656

Seara 53

Tijucas 102

Tubarão 343

Turvo 6

Urussanga 23

Videira 1

Xanxerê 26

Por Mariane Lidorio

Assessoria de Comunicação

Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE