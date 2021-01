Em posse da Fecam, governador destaca a importância de parcerias para o fortalecimento dos municípios

O governador Carlos Moisés participou nesta quarta-feira, 20, da posse da nova diretoria da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), em Florianópolis. A cerimônia marcou a transmissão do cargo de presidente da entidade do prefeito de Rodeio, Paulo Roberto Weiss, para o prefeito de Araquari, Clenilton Carlos Pereira, para a gestão 2021/22. A entidade municipalista representa as 295 cidades do Estado.

Durante o evento, o governador destacou a importância do diálogo e da parceria entre o Executivo estadual e as prefeituras catarinenses, o que resulta em benefício e mais qualidade de vida para o cidadão.

“Com municípios fortes, teremos uma Santa Catarina ainda mais pujante. Reafirmo o compromisso de estar presente nos municípios com investimentos impactantes e relevantes para o desenvolvimento das regiões. Estamos transferindo para os municípios cerca de R$ 600 milhões em emendas impositivas parlamentares. Temos um projeto para os próximos dois anos de mais de R$ 10 bilhões em investimentos”, disse o governador, parabenizando a nova diretoria e o trabalho efetuado pela Fecam.

O presidente Clenilton, que representa a região da Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina (Amunesc), destacou a tecnologia e a inovação como marcas da gestão. Também ressaltou a atenção para ações de enfrentamento à Covid-19, especialmente com o início da vacinação em todos os municípios catarinenses. Ainda agradeceu a parceria do Governo do Estado e por valorizar a Fecam.

“A nossa missão é fortalecer os municípios. O melhor de Santa Catarina é o catarinense. As parcerias são fundamentais para fortalecer ainda mais cada local. A questão da pandemia mostra isso, o Governo Federal mandou as vacinas e o Governo do Estado foi muito rápido na logística de distribuição para os municípios. É assim que vamos trabalhar. Esse é o nosso propósito”, pontuou o presidente.

Diretoria da Fecam empossada nesta quarta-feira:

Presidente – Clenilton Carlos – prefeito de Araquari – Associação dos Municípios do Planalto Sul de SC (AMUNESC)

1º vice-presidente – Milena Andersen Lopes Becher – prefeita de Vargem da Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina (AMPLASC)

2º vice-presidente – Mario Hildebrandt – prefeito de Blumenau, da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI)

3º vice-presidente – Rudi Miguel Sander – prefeito de São Carlos, da Associação dos Municípios do Oeste de SC (AMOSC)

1° tesoureiro – Jorge Luiz Koch – prefeito de Orleans, da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC)

2° tesoureiro – Paulo Henrique Dalago Muller – prefeito de Bombinhas, da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI)

1º secretário – Edemilson Canale – prefeito de Seara, da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC)

2º secretária – Luzia Vacarin – prefeita de Cunha Porã, da Associação dos Municípios do Entre Rios (AMERIOS)

Para o Conselho fiscal: prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila; prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti; prefeito de São João do Itaperiú, Clezio José Fortunato, prefeita de Santa Cecília, Alessandra Garcia; prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes; prefeito de Lebon Régis, Douglas de Mello; e prefeito de Xanxerê, Oscar Martarello. Na suplência, o prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli; o prefeito de São João do Sul, Moacir Teixeira; a prefeita de Trombudo Central, Geovana Gessner; o prefeito de Capinzal, Nilvo Dorini; o prefeito de Quilombo, Silvano de Pariz; e o prefeito de Palma Sola, Cleomar Mantelli.

Por Elisabety Borghelotti

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom