Governador de SC Reforça o Pedido de Federalização da Rota Caminhos da Neve e pede priorização para a Ponte das Goiabeiras

Nesta Terça-feira dia 19/01/2021 as 20hs o Governador de SC Carlos Moisés da Silva emitiu o Ofício 005/2021 para o Ministro da Infraestrutura, reiterando o interesse do Estado de SC na Federalização da Rota Caminhos da Neve BR-438.

Em SC a rodovia já está projetada até a divisa com o RS e segundo o Tribunal de Contas de SC, o projeto adapta-se as normas das rodovias federais. Como as obras encontram-se paralisadas, agora basta somente que o Ministro da Infraestrutura publicar a “Portaria de Absorção” e autorizar a retomada das obras.

No referido documento o Governador de SC ainda salienta necessidade de melhorias na Ponte das Goiabeiras ou a construção de uma nova ponte, tendo em vista a precariedade que encontra-se a ponte que fica na divisa de SC e RS, e que muito prejudica o turismo e escoamento da produção regional.

Em Junho/2020 o Governador do RS Eduardo Leite, também já havia feito pedido similar junto ao Ministério da Infraestrutura. Agora com os documentos assinados pelos dois Governadores, Estudos Técnicos nos dois estados, juntamente com a Lei 13689/2018 assinada pelo Presidente da República, foram atendidos os pré-requisitos previstos no Decreto 5621/2005. A BR-438 será realidade, fato que já permite que Deputados Federais e Senadores direcionarem emendas do Orçamento da União já neste ano de 2021 para que o Dnit conclua da rodovia.