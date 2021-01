Santa Catarina registra totais elevados de chuva; estado é de atenção até sexta-feira

Nas últimas 72h, desde a manhã de segunda-feira, 18, a chuva não deu trégua em Santa Catarina. Nas regiões da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte, a chuva foi mais persistente, com totais elevados de 100mm a 170mm, quase o esperado para todo o mês de janeiro no Planalto Norte e praticamente a metade da chuva esperada nas demais regiões. Houve registro de alagamentos e deslizamentos devido ao solo encharcado.

Nas demais regiões, os valores de chuva foram menos significativos. A chuva está sendo causada por forte convergência de umidade no estado, associada a um cavado (área de baixa pressão) e à circulação marítima (transporte de umidade do mar para o continente).

A situação ainda é de atenção até sexta-feira, 22, devido à persistência da chuva em Santa Catarina, com totais mais elevados, especialmente na Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí e Litoral Norte.

No fim de semana, o sol aparece entre nuvens na maioria das regiões, e a chuva ocorre mais em forma de pancadas na tarde e noite (típicas de verão). No entanto, não se descarta a possibilidade de temporais localizados.

Acumulado de chuva em Santa Catarina das 11h do dia 18/01 às 10h do dia 21/01/2021:

Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET, ANA, Casan e outras instituições. Dados sujeitos à correção posterior.

Por Gisele Dias

Assessoria de imprensa Epagri