Casan reabre negociações para regularização de débitos de faturas

Diante das dificuldades geradas pela pandemia, a Casan está com nova edição de seu Programa Zera Dívida. As negociações podem ser realizadas até o final do mês de maio.

O objetivo é incentivar a regularização de débitos de usuários ativos e inativos que estão com faturas em situação pendente e vencidas até 31 de dezembro de 2020, evitando eventuais cortes de água por inadimplência.

O pagamento das dívidas poderá ser realizado em cota única, com isenção total de juros, ou em parcelamento que podem chegar a até 60 meses – nesse caso com isenção escalonada de juros.

Atendimento online

Em função da pandemia do coronavírus, a renegociação com a CASAN deve ser preferencialmente solicitada pelo site www.casan.com.br, na aba ´Solicitação de Serviços`, item ´Parcelamento de Débitos`. Para aderir, clique aqui.

Modalidades de Parcelamentos:

TABELA DE DESCONTOS

Número de Parcelas/

Percentual de Desconto dos Juros

1

100%

02 a 12

90%

13 a 24

80%

25 a 36

70%

37 a 60

60%

Fonte Gerência de Comunicação Social da Casan