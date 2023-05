Menino de 11 anos morre eletrocutado em cerca em cidade catarinense

Na tarde de sábado (27), um menino de 11 anos morreu após sofrer um choque elétrico em uma cerca em Joinville. O fato ocorreu na Rua do campo, bairro Morro do Meio. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi abordada por familiares da vítima, enquanto levavam a criança ao hospital.

No veículo, o menino estava inconsciente e, por isso, foi encaminhado até a base dos bombeiros voluntários da cidade. Ao chegar no local, os bombeiros iniciaram manobras de reanimação, no entanto, foi constatado o óbito da criança. Ainda conforme a PM, a vítima teria encostado na cerca elétrica de uma casa vizinha.

A guarnição esteve na residência para conversar com o proprietário do local e, durante conversa, o homem confessou ter instalado fios elétricos na cerca. Diante disso, ele foi preso e levado à Central de Polícia. Conforme a polícia, o homem deve responder por homicídio culposo.

Agora, o caso segue em investigação da Polícia Civil.