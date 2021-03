Polícia Civil de SC realiza operação de combate à violência contra mulher em conjunto com Ministério da Justiça

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP), a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a Operação Resguardo, maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher do Brasil. A Operação Resguardo ocorre nesta segunda-feira, 08, nos 26 estados e no Distrito Federal.

A ação integrada teve início no dia 1º de janeiro de 2021 em todo o país. Desde então, a Polícia Civil de Santa Catarina já realizou 5.880 atendimentos, 2.881 procedimentos policiais e fez 300 prisões/apreensões. Também cumpriu 1.624 mandados, a grande maioria de medidas protetivas (1.520), além de buscas e prisões em todo o Estado.

Fiscalizações de medidas

Nesta segunda-feira, serão realizadas fiscalizações de medidas protetivas pelo Estado com as vítimas. Os procedimentos ocorrerão inicialmente por telefone em razão das medidas sanitárias da pandemia. Mais informações serão divulgadas ao longo do dia.

