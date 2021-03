Instalação de sistema fotovoltaico em Unidade de Conservação vai gerar economia ao estado

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA), por meio da equipe do Parque Estadual Rio Canoas, em Campos Novos, iniciou na sexta-feira, 12, a instalação de sistema de fornecimento de energia elétrica conectado à rede pública utilizando tecnologia fotovoltaica na sede da Unidade de Conservação. A implantação do sistema tem como objetivo promover sustentabilidade, economizar e reduzir despesas com energia elétrica.

O sistema instalado terá uma potência inicial de 12,06 KWp e, considerando a inclinação e radiação no local, deverá fornecer mensalmente 1.372Kw, em média. Será composto por 36 placas fotovoltaicas, dois inversores de 4,0 kW e demais equipamentos como suportes, protetores, conectores e cabos. Para garantir qualidade e eficiência energética do sistema instalado, todo material é certificado por órgãos internacionais, entre eles, TUV, UL IEC e VDE.

Além de tornar a sede do Parque autossuficiente em relação ao consumo de energia elétrica, o sistema vai gerar um excedente que vai custear as despesas com energia elétrica das Coordenadorias Regionais do IMA nas cidades de Joaçaba e Lages, o que deve gerar uma economia de R$ 10 mil por ano.

O Parque Estadual Rio Canoas é a primeira Unidade de Conservação a instalar tecnologia fotovoltaica. A intenção do IMA é ampliar o sistema para outros parques para garantir a redução do consumo de energia.

Por Claudia Xavier

Assessoria de Imprensa IMA Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina