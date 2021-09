Empresa lança primeiro motorhome 100% autônomo fabricado no Brasil

Batizado como STAR LIGHT, o kit de autonomia energética oferece eletricidade permanente para o veículo recreativo sem a necessidade de fazer recarga em tomadas externas, com tecnologia de reuso para água para banho e cozinha

A Estrella Mobil, fabricante de veículos recreativos personalizados, criou o primeiro e único motorhome 100% autônomo do país. Isso quer dizer que o veículo tem capacidade para oferecer muito conforto com energia elétrica, ar-condicionado, água quente de forma ininterrupta — sem depender de nenhuma fonte de energia externa.

O Kit STARLIGHT pode ser instalado em qualquer modelo de motorhome ou nos modelos de expedição da Estrella Mobil. “Esta solução foi criada a partir de sugestões de clientes que precisavam de autonomia completa aliada à praticidade e ao conforto durante longas viagens, principalmente em certas regiões do norte e do nordeste, em que o acesso à energia elétrica é precário. Depois de muita pesquisa, estudos e testes, conseguimos criar esse kit”, explica Julio Lemos, fundador da Estrella Mobil, uma das maiores fabricantes de motorhomes do país.

Diferente dos motorhomes convencionais, que utilizam o alternador do veículo localizado no motor para produção de energia, o kit STAR LIGHT possui duas fontes distintas de geração de energia: o primeiro por meio de energia solar que gera até 1.200Watts de potência e o segundo por meio de solução criada unicamente no Brasil que utiliza um novo equipamento acoplado ao veículo gerando energia exclusivamente para a casa do motorhome.

“Caso o motorhome fique estacionado dentro de uma caverna, longe da luz do sol e com o motor desligado por todo o período, o veículo ainda funciona completamente, inclusive com o ar-condicionado, por dois dias em razão de um robusto banco de baterias importadas!”, explica Lemos.

Já o tratamento de água é realizado em duas etapas. Os resíduos de água que caem no ralo do chuveiro ou da torneira vão direto para a caixa de água servida, que faz automaticamente todo o tratamento da água. A água retorna para a caixa limpa, livre de contaminantes e pronta para o reuso. “Em casos extremos, as pessoas conseguem fazer a captação da água de rio por meio de uma mangueira ligada diretamente à caixa, que faz todo o processo de tratamento automático”, complementa.

Outro diferencial está no uso do sanitário compostável (composting toilet), que em vez de utilizar água para descarga, usa materiais orgânicos secos e úmidos, como papel higiênico e serragem, que evitam a criação de esgoto que seria jogado no meio ambiente, poluindo rios. Além disso, com o uso do sanitário compostável, o cheiro produzido pelas fezes é eliminado automaticamente. O motorhome torna-se assim duplamente sustentável, pois além de ter sistemas adaptados à geração de energia renovável, oferece a possibilidade de transformação dos resíduos fecais em adubo.

