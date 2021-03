SDE capacita artesãos para comercialização de produtos na internet

O e-commerce é uma importante ferramenta para a comercialização de produtos e serviços pela internet. Esse tipo de comércio tem sido, principalmente em tempos de pandemia da Covid-19, um aliado para impulsionar as vendas. Com a iniciativa do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e do MercadoLivre de apoiar as vendas on-line do artesanato, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), realizou nesta quinta-feira, 25, uma capacitação para ensinar os artesãos catarinenses a ofertar os produtos na plataforma eletrônica, para garantir um retorno financeiro positivo e alcançar mais consumidores.

“Capacitar também é dar oportunidades e o Governo de Santa Catarina está empenhado em ações que contribuam para o crescimento e a geração de renda dos trabalhadores. A inovação é uma grande aliada para superar desafios e garantir soluções. Ampliar as fontes de renda, principalmente dos artesãos que realizam uma importante contribuição para o desenvolvimento econômico e sustentável do nosso Estado, é uma das premissas da gestão”, destaca o secretário da SDE, Luciano Buligon.

O diretor de Emprego e Renda da SDE, Diego Goulart, acredita que esta oficina vai ajudar a aumentar as vendas dos artesãos. “O Estado é parceiro de mais esta ação do PAB, assim como em muitas outras. A iniciativa irá ajudar a fomentar ações que o Governo vem realizando, além de contribuir com o fortalecimento da cadeia da economia criativa catarinense”, comenta.

O foco desta iniciativa do PAB, em parceria com o Mercado Livre, é apoiar a inclusão de artesãos cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) no marketplace da empresa eletrônica. Assim, dando visibilidade aos produtos para o consumidor da plataforma e potencializando a geração de trabalho e renda. Em Santa Catarina, são cerca de três mil artesãos inseridos no programa.

Para Antonia Tallarida, subsecretária de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, esta ação é muito importante neste período de pandemia, quando os artesãos deixaram de expor e vender seus trabalhos.

“A parceria com o Mercado Livre não apenas traz visibilidade nacional para o belíssimo trabalho do artesanato brasileiro, como também ajuda os empreendedores a alcançar novos mercados em tempos de distanciamento social”, frisa Antonia.

Para Laura Motta, gerente de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil, “a ação reforça o compromisso da empresa em democratizar o comércio eletrônico e impulsionar o consumo de impacto positivo, oferecendo ferramentas para a inclusão digital e financeira de empreendedores de todo o país”, afirma.

A partir de agora, os artesãos terão até o dia 05 maio para se cadastrar na plataforma, criar seus anúncios, preencher o formulário eletrônico e enviar o link dos produtos. Assim que aprovado pela equipe do PAB, o artesanato já estará fazendo parte da loja. A ideia é lançar o espaço no marketplace do Mercado Livre próximo ao Dia das Mães. Logo após o lançamento, o cadastro dos anúncios dos artesãos poderá ser contínuo.

Edsonilia Aparecida Nunes, artesã e moradora do município de Balneário Arroio do Silva, conta que ficou muito feliz por estar participando deste evento. “A estrutura de apoio e orientação superou minhas expectativas. A oficina foi esclarecedora. Espero que a parceria agora estabelecida possa se fortalecer e crescer cada vez mais, contribuindo com o nosso crescimento como artesão e aumentando nossa renda”, declara.

Para participar, o artesão deve ter o seu cadastro no SICAB e estar de acordo com a portaria 1.007 SEI-2018. Em caso de precisar mais informações ou tirar dúvidas, o catarinense deve fazer contato pelo e-mail: ceaes@sde.sc.gov.br.

Mais competitividade no artesanato

Com foco em uma artesanato mais competitivo, a SDE, por meio da Diretoria de Emprego e Renda, juntamente com representantes dos artesãos catarinenses, participou ainda de um encontro com o Coordenador Geral de Empreendedorismo e Artesanato, da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, Fábio Silva. A reunião ocorreu também nesta quinta-feira, 25.

Participaram do encontro representantes do Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária (CEAES), da Federação das Associações Profissionais de Artesão de Santa Catarina (FAPASC), do SEBRAE, além dos avaliadores do artesanato e alguns artesãos.

Por Mariane LidorioAssessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE