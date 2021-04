Governadora acompanha posse do procurador-geral de Justiça do Ministério Público de SC

A governadora Daniela Reinehr participou por webconferência na manhã desta sexta-feira, 09, da posse do procurador-geral de Justiça, Fernando da Silva Comin. O chefe do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) foi reconduzido ao cargo para os próximos dois anos. No ato, Daniela Reinehr reforçou a importância do trabalho, da credibilidade e da capacidade de liderança do órgão.

“Cada vez mais a sociedade brasileira entende o papel fundamental da instituição, como uma ouvidoria geral da nação. Faço um registro especial à atuação do MPSC neste período de enfrentamento da Covid-19, seu gabinete de gestão de crise é um grande parceiro do nosso Governo. A agilidade na tomada de decisões e o conhecimento demonstrado têm sido fundamentais para as ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Saúde e demais órgãos do Executivo. Vamos dar sequência e aprofundar ainda mais essa parceria”, ressaltou a governadora, que assinará o livro de posse de Comin nesta tarde.

Daniela Reinehr destacou ainda os avanços do MPSC em inovação, descentralização das estruturas de combate à corrupção e uso da tecnologia. “Essa atuação levou o MPSC a se destacar no plano nacional. Com a reeleição de Fernando Comin, temos a garantia de que esse avanço vai continuar”, acrescentou.

O chefe do MPSC destacou que sua nova gestão vai focar no enfrentamento à pandemia, no fortalecimento institucional e na aproximação com a sociedade. Citou como projetos a implementação de um grupo para enfrentamento a crimes cibernéticos, que será vinculado ao Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública (CCR). E ainda o fortalecimento do combate à corrupção nas demandas de âmbito estadual.

“Vamos seguir construindo um Ministério Público cada vez mais sintonizado com os desafios e necessidades do nosso tempo. Firmes na nossa missão e com os olhos voltados para as pessoas. O enfrentamento à pandemia, que ainda não acabou, continua sendo uma das nossas principais causas. Infelizmente muitas pessoas ainda estão morrendo. Vamos continuar agindo com independência e rigor na defesa da vida dos catarinenses”, frisou Comin.

