Governo do Estado aprova investimentos privados de R$ 28 milhões em Santa Catarina

Com a estimativa de cerca de R$ 28 milhões em investimentos privados para Santa Catarina, dois projetos de ampliação foram aprovados na tarde desta quarta-feira, 28, durante reunião, por webconferência, do Comitê Técnico do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec), coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE). A expectativa é de fomentar aproximadamente 220 empregos diretos e indiretos.

“O Prodec é um dos carros-chefe da Secretaria e do Governo do Estado no incentivo à ampliação e instalação de novas empresas. Os números de investimentos privados são significativos e as vagas de emprego geradas comprovam a importância de políticas de estado que incentivem o desenvolvimento e a competitividade de Santa Catarina”, declara o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon.

As empresas

As duas empresas habilitadas preveem projetos para cidades do Extremo Oeste e Norte de Santa Catarina.

A JJ Instalações Comerciais Eireli tem um investimento previsto de R$ 13,93 milhões na cidade de Maravilha, o que deve gerar 47 empregos diretos e 30 indiretos. A planta proposta prevê a expansão e modernização da empresa, que irá ampliar a capacidade de produção e padronização de processos com o objetivo de atender novos mercados.

O segundo projeto avaliado pelo Comitê Técnico do Prodec é da Química Carioca LTDA, que foca na construção de nova unidade fabril, para abrigar toda a operação. A empresa fica em Garuva e prevê um investimento de R$ 14 milhões, proporcionando a geração de 49 empregos diretos e 98 empregos indiretos.

De 2019 até 2021, o Programa Prodec, que concede incentivo a projetos de ampliação e expansão que tenham estimativa de gerar emprego e renda com incremento ao uso da tecnologia e inovação em Santa Catarina, já contabilizou R$ 4,1 bilhões em investimentos e 3.872 novas vagas de empregos diretos.

Por Mariane Lidorio

Assessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE