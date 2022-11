Entidades se unem e entregam mantimentos aos motoristas parados na BR-376

Comoção neste momento crucial; Em entrevista na manhã desta quarta-feira (30) o diretor-executivo da Fetrancesc, Maurus Fiedler, informou que, em parceria com a Federação de Transportes de Cargas do Paraná (Fetranspar) e Sest Senat, realizaram a entrega de mantimentos aos motoristas que estão parados nos dois sentidos da BR-376, na Serra de Guaratuba, no Paraná.

“Até o final da noite de ontem, segundo a PRF, no sentido Santa Catarina/Paraná havia grande número de motoristas parados na rodovia. Por isso, procuramos dar atenção especial para reforçar o nosso compromisso com a população. Neste momento, não podemos deixar as pessoas sem amparo na rua”, conta Fiedler.