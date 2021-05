Agenda em Brasília trata sobre medidas para SC ampliar negócios internacionais

A secretária executiva de Assuntos Internacionais (SAI), Daniella Abreu, esteve em Brasília, na última semana, para dar andamento em pautas para o desenvolvimento do comércio exterior e atração de investimentos para Santa Catarina. Assuntos como a participação do Estado em feiras internacionais e a promoção do Estado para atrair investimentos estrangeiros por meio do Invest SC foram alguns dos temas alinhados em reuniões em órgãos federais, agências e embaixadas.

No Ministério da Economia (ME), a equipe da SAI se reuniu com o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, para dar continuidade às tratativas sobre uma possível equalização do sistema de drawback. A secretária se comprometeu em desenvolver um estudo sobre os impactos de uma mudança do sistema em Santa Catarina. “Após esse levantamento, iremos retornar ao Ministério para continuarmos a trabalhar juntos neste assunto tão importante para o setor de comércio exterior.”

Ainda no Ministério da Economia, Daniella Abreu esteve com o subsecretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Bruno Portela, para discutir a abertura econômica e a redução do custo Brasil.

Na Esplanada dos Ministérios, também se reuniu com o assessor especial de assuntos internacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Bernardo Milano, para tratar das oportunidades de desenvolvimento de projetos e cooperação internacional em inovação.

“As reuniões foram muito produtivas. Mostram o alinhamento do nosso Estado e da Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais com o Governo Federal: um diálogo aberto, constante e que tem mostrado um resultado da consistência e progresso do trabalho.”

Invest SC e Santa Catarina Day

No Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores), a secretária Daniella Abreu se reuniu com a embaixadora Cláudia Fonseca Buzzi, chefe da assessoria especial de Relações Federativas e com o Congresso Nacional (Afepa); e com o diplomata Paulo Henrique Zerbinati, assessor especial da Afepa. Na pauta, a atualização das estratégias de relações internacionais e acordos que a SAI têm realizado no Estado para a atração de investimentos estrangeiros por meio do programa Invest SC.

Na ocasião, também foi discutida a possível realização do Santa Catarina Day em Brasília, uma vez que as viagens do corpo consular das embaixadas ao Estado estariam limitadas devido à pandemia.

Santa Catarina no BIF e na Expo Dubai

Em agenda na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), a secretária Daniella Abreu esteve com o gerente de Relações Institucionais e Governamentais, Roberto da Cunha, para alinhar a participação do Governo de Santa Catarina no Fórum de Investimentos Brasil e na Expo Dubai.

O Fórum de Investimentos Brasil 2021 (BIF) é um evento internacional sobre atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, organizado pela Apex-Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Governo Federal, que será realizado em modo online em 31 de maio e 1º de junho de 2021.

Já a Expo Dubai, que está programada para ser realizada de 1º de outubro de 2021 a 31 de março de 2022 em Dubai (Emirados Árabes Unidos), receberá cerca de 190 países participantes e terá mais de 60 eventos por dia, divididos em semanas temáticas.

Mais parcerias

A secretária Daniella esteve ainda na Agência de Cooperação Internacional do Japão – JICA para abordar o desenvolvimento de cooperação técnica em economia do mar com o Japão. Já na Embaixada de Luxemburgo, com embaixador Carlo Krieger, a reunião de trabalho foi referente aos projetos nas áreas de fintechs, pesquisa aeroespacial e cultura.

Por Patrícia Pinheiro

Assessoria de Comunicação Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais – SAI