Avanço nos investimentos: R$ 457 milhões serão destinados para ampliação da rede de Gás Natural em Santa Catarina até 2025

Serão investidos R$ 457 milhões até 2025 na ampliação da rede de distribuição de Gás Natural no território catarinense. O novo pacote de obras da SCGÁS é ainda maior do que o anunciado no ano passado, que previa investimentos de R$ 410 milhões. Em até cinco anos, a Companhia levará o Gás Natural a 15 novas cidades catarinenses, chegando a 80 municípios atendidos. Somente para expansão de rede serão investidos mais de R$ 350 milhões e construídos cerca de 545 km de rede. Esse número representa um crescimento na infraestrutura de rede superior a 40%.

“Quando assumimos a gestão do governo demos metas de eficiência à SCGÁS, garantindo que a regulação e fiscalização do serviço seguiria a técnica necessária para garantir um avanço mais veloz da infraestrutura de gás no território catarinense. Isso vem acontecendo, a distribuidora está apresentando resultados, ampliando o mercado atendido com a ligação do maior número de clientes da sua história e alcançado regiões desbastecidas”, afirma o governador, Carlos Moisés.

Com novas cidades atendidas e ampliação do número de clientes, o volume médio de consumo projetado para 2025 é de 2.513.547 m³ por dia, aumento de no mínimo 25%. Na ampliação da rede, um dos principais investimentos será para a continuidade do Projeto Serra, o maior de construção de rede de gás natural do país, que completou 10 anos em 2021. Para levar a rede até Lages – o município já é abastecido por meio de uma rede local e isolada – serão investidos mais de R$ 110 milhões até 2025. Atualmente, a rede que partiu de Indaial chegou até o município de Pouso Redondo e, até o final de 2021, estão previstos ainda mais de R$ 15 milhões de investimentos no projeto para a construção de 12 km de rede.

“Após 21 anos atuando na distribuição de Gás Natural em Santa Catarina, queremos atender cada vez mais catarinenses, levando desenvolvimento para todas as regiões do Estado. Por isso, nosso novo pacote de obras é ainda maior e foca na ampliação do atendimento ao varejo, residências e pequenas e médias indústrias, apostando também no crescimento do mercado do GNV com o fenômeno dos aplicativos e a possibilidade de entrada de frotas pesadas”, explica o presidente da SCGÁS, Willian Anderson Lehmkuhl.

Nova Rede Isolada no Planalto Norte

O novo Plano Plurianual de Negócios da empresa contempla também a implantação de uma rede isolada no Planalto Norte, para atender, principalmente, indústrias do segmento de papel e celulose de Canoinhas e Três Barras. A região receberá investimentos acima de R$ 12 milhões a partir de 2021, com previsão de término da obra em 2023.

O projeto, inovador no Brasil, é semelhante ao implantado em Lages no ano passado. A rede isolada consiste em levar GNC (Gás Natural Comprimido) por logística terrestre, para antecipar a oferta do insumo ao mercado por meio de redes locais, até a chegada da rede principal.

Ampliação no atendimento aos catarinenses

A ampliação no atendimento aos catarinenses também é um dos objetivos dos novos investimentos. Até 2025, a SCGÁS projeta atender 440 indústrias, mais de 34 mil residências, 160 postos de GNV (Gás Natural Veicular) e mais de mil comércios.

Atualmente, o mercado urbano, que compreende comércios e residências, é o mais expressivo em número de clientes atendidos, somando mais de 16 mil clientes. Nos próximos cinco anos, a SCGÁS destinará mais de R$ 34 milhões em recursos para ampliação do abastecimento deste mercado em diferentes municípios catarinenses, ligando 28 mil unidades residenciais.

O mercado de consumo avalia a Companhia de forma bastante positiva. Pesquisa de auditoria de imagem e opinião realizada no último trimestre do ano passado pela Ágora Pesquisa der Mercado e Opinião apontou que o índice de satisfação com o Gás Natural, considerando os clientes diretos da SCGÁS, era de 94%.

Tecnologia e eficiência administrativa

Além da ampliação da rede, os investimentos da SCGÁS estão voltados para estimular estudos para tecnologias no setor. Em 2021, estão previstos projetos de pesquisa de eficiência energética para o setor cerâmico, principal consumidor de Gás Natural no Estado. Também estão em curso levantamento para novas aplicações de gás natural.

Desde o final de 2020, a SCGÁS atua com nova estrutura de gestão. Focada no tripé adaptação legal e tecnológica, sustentabilidade e eficiência em custos, alinhado à atividade constante de acompanhamento do seu planejamento estratégico. A nova estrutura é mais horizontal, especializada em novas atividades e com equipes mais diversas voltadas à eficiência em processos e à prática da inovação, para dar suporte ao plano de investimento.

Em 2020 a empresa reposicionou seu planejamento estratégico e no atual exercício definiu mais de 20 indicadores de gestão que são acompanhados periodicamente e visam garantir a expansão da rede e o atendimento do mercado com sustentabilidade.

Por Leonardo Mosimann Estrella

Gerência de Marketing e Comunicação Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGás