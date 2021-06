A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que os horarios do tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro durante o mês de Junho.

Confira:

O plano de trabalho de recuperação dos 25 pontos críticos contempla a intervenção ao longo da rodovia SC-390, com diferentes técnicas conforme a necessidade de cada ponto, e a retirada de blocos rochosos e outros materiais que estão soltos e depositados sobre os taludes.