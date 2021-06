Governo do Estado antecipará metade do décimo terceiro dos servidores em julho

Metade do décimo terceiro salário dos servidores ativos e inativos do Estado de Santa Catarina será pago no dia 16 de julho. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés na noite desta segunda-feira, 31, após reunião com os secretários Paulo Eli (Fazenda) e Jorge Eduardo Tasca (Administração).

“A antecipação só é possível porque sempre primamos por uma gestão responsável, que pôs fim aos déficits orçamentários do Estado e ajustou as contas públicas para honrar com todos os compromissos, em respeito não apenas aos servidores, mas a todos os catarinenses”, afirmou o governador.

Com a antecipação, cerca de 163 mil servidores, entre ativos e inativos, serão beneficiados diretamente. O Governo do Estado calcula que mais de R$ 480 milhões devem circular na economia catarinense a partir do pagamento da parcela do décimo terceiro.

Por Renan Medeiros

