Vacinação em SC: Governo lança painel para consulta dos dados de doses aplicadas contra a Covid-19 em tempo real

O Governo do Estado lançou nesta segunda-feira, 31, o Vacinômetro, um painel interativo onde é possível consultar, em tempo real, as informações de doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 em Santa Catarina. A nova ferramenta vem dar mais transparência aos dados estaduais no que se refere ao andamento de uma das maiores campanhas de vacinação já realizadas no estado.

>>> Para ter acesso aos dados, basta acessar o link

No painel estão disponíveis informações sobre o número total de doses aplicadas, sendo possível também fazer a consulta por dose um e dois; número de vacinas recebidas do Ministério da Saúde, além de informações sobre o número de doses aplicadas por grupo prioritário e cobertura vacinal. Todas as informações poderão ser consultadas em nível estadual, por regional de saúde e por municípios.

“O painel dará mais transparência e tornará mais célere o processo de consulta aos dados da vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. Acreditamos que este é mais um passo importante para obtermos êxito na Campanha de Vacinação”, ressalta João Augusto Brancher Fuck, diretor da Dive.

O abastecimento do sistema é de responsabilidade dos munícipios, que devem fazer o registro de todas as doses aplicadas de forma correta e, em tempo oportuno, para que seja possível acompanhar a evolução da vacinação no estado de Santa Catarina em tempo real.

SC aplicou 2.407.732 doses da vacina contra a Covid-19

De acordo com dados obtidos através do Vacinômetro, até às 19h55 desta segunda, Santa Catarina aplicou 2.407.732 doses da vacina contra a Covid-19. Do total, foram 1.675.390 da primeira dose (D1) e 732.342 da segunda (D2). Em um comparativo com o boletim divulgado na última quarta-feira, 26, houve um aumento de 144.291 no número de doses aplicadas.

“É imprescindível alertar para todos os catarinenses que já receberam a primeira dose retornem para tomar a segunda dose e completem o esquema vacinal”, esclarece Eduardo Macário, o superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde