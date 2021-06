Em Campos Novos, governador visita áreas atingidas por tornado e repassa recursos para abertura de leitos de UTI

O governador Carlos Moisés cumpriu agenda em Campos Novos nesta sexta-feira, 4, para vistoriar as áreas atingidas pelo tornado do último fim de semana e realizar um repasse de R$ 1,5 milhão para o Hospital Dr. José Athanázio. O valor será usado para a compra de equipamentos para a ativação dos 10 primeiros leitos de UTI da unidade, que atende cidades da região Meio-Oeste.

“Nós temos o compromisso de ativar esses leitos de UTI e queremos mantê-los após a pandemia. O Governo do Estado fez uma ampliação significativa dos seus serviços para o enfrentamento da Covid-19 e aqui em Campos Novos não foi diferente. Somos um parceiro do município e da região”, afirma o governador.



Visita aos locais afetados pelo tornado





Por volta de 11h, ao lado do prefeito Silvio Zancanaro, o governador visitou o bairro Boa Vista, um dos mais atingidos pela tempestade. Ao todo, 256 residências foram danificadas, em seis bairros, com dez famílias desalojadas.

Após o tornado, o Governo do Estado liberou 2.183 telhas de fibrocimento, 222 cumeeiras, 26 cestas básicas para sete dias, 22 fardos de água potável, 50 colchões de solteiro e 50 kits de acomodação solteiro. Os primeiros itens de assistência humanitária, como colchões, kits de acomodação, água e cestas básicas, foram disponibilizados ainda no sábado, 29. A atividade se estendeu nos dias seguintes com o repasse total das telhas e cumeeiras solicitadas pela administração municipal.

Leitos de UTI





O Hospital Dr. José Athanázio atende com urgência e emergência pacientes de diversas cidades do Meio-Oeste. A ativação dos 10 primeiros leitos de UTI é uma demanda de décadas da região.

Segundo o deputado estadual Romildo Titon, o repasse de recursos para a compra dos equipamentos, além da reforma em andamento para a ampliação do hospital, tornam o desejo mais próximo de se tornar realidade.

“Quando fui prefeito, há 30 anos, nós já tínhamos o desejo de colocar leitos de UTI no nosso hospital. É um sonho que vai se tornar realidade, para o bem da nossa região”, diz Titon.

R$ 6 milhões para recuperação de escola

Durante sua passagem por Campos Novos, o governador também se comprometeu em realizar um convênio para a reforma da Escola Novos Campos, que já abrigou um seminário. A estrutura foi atingida pelo tornado, mas já necessitava de reparos. A prefeitura ficará responsável pelo projeto, enquanto o Governo do Estado repassará a verba. O investimento deverá ser de aproximadamente R$ 6 milhões.

